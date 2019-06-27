В День молодежи Аркадий Фомин пожелал рязанцам не останавливаться на достигнутом

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В четверг, 27 июня, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем молодежи.
По его словам, современное молодое поколение умеет со всей ответственностью брать инициативу в свои руки, стремится ярко проявить себя в самых разных сферах и готово трудиться на благо родного края.
«Мы гордимся достижениями юных рязанцев в учебе, науке, волонтерской деятельности, спорте и творчестве», — заявил спикер облдумы.
Фомин выразил уверенность в том, что талант, активность и упорство рязанцев помогут им стать успешными людьми.
«Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы! Счастья, любви, оптимизма и успехов в любых начинаниях!» — сказал он.
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