Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:28, 27 июня 2019 139
 0    0

В День молодежи Аркадий Фомин пожелал рязанцам не останавливаться на достигнутом

В День молодежи Аркадий Фомин пожелал рязанцам не останавливаться на достигнутом

В четверг, 27 июня, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем молодежи.

По его словам, современное молодое поколение умеет со всей ответственностью брать инициативу в свои руки, стремится ярко проявить себя в самых разных сферах и готово трудиться на благо родного края.

«Мы гордимся достижениями юных рязанцев в учебе, науке, волонтерской деятельности, спорте и творчестве», — заявил спикер облдумы.

Фомин выразил уверенность в том, что талант, активность и упорство рязанцев помогут им стать успешными людьми.

«Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы! Счастья, любви, оптимизма и успехов в любых начинаниях!» — сказал он.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 41 080
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
18:41, 23 июня 2019 19 059
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 624
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 13 816
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
17:23, 23 июня 2019 13 413
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум