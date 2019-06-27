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9:43, 27 июня 2019 253
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В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24

В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24

В четверг, 27 июня, в Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24. Два человека погибли, 21 пострадал, передает РИА Новости

Самолет авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. Все 43 пассажира живы, погибли два пилота. По информации спасателей, у пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности.

С пассажирами Ан-24 общаются психологи.

Фото пресс-службы правительства Бурятии, СКР


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