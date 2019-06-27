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Фото: УМВД по Рязанской области
У «Круиза» «двенадцатая» после аварии протаранила светофор. Об этом сообщили в региональном УМВД.
ДТП произошло в четверг, 27 июня, в 6:02 на Солотчинском шоссе. Предварительно, Toyota Corolla врезалась в «ВАЗ 2112». За рулем первой машины была 42-летняя жительница Рязанского района, второй управлял 52-летний мужчина из Рязанского района.
Водителей госпитализировали.
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