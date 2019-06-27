Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:49, 27 июня 2019 197
 0    0

Тамбовский драмтеатр привез в Рязань три спектакля

Тамбовский драмтеатр привез в Рязань три спектакля

Тамбовский драмтеатр привез в Рязань три спектакля. Об этом написал сайт телеканала ГТРК «Ока».

В последний раз коллектив выступал на нашей сцене два с половиной года назад. Первым представлением стал спектакль «Дон Жуан». За ним показали комедию «Без паники, сеньоры». Спектакль новый, премьера на сцене тамбовского театра была зимой.

Увидеть тамбовских актеров еще раз рязанские зрители смогут 27 июня. На сцене драмтеатра покажут спектакль с испанскими мотивами «Дама-невидимка».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 41 122
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
18:41, 23 июня 2019 19 109
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 650
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
18:37, 17 июня 2019 13 843
«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани
17:23, 23 июня 2019 13 444
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости
Форум