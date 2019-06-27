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Тамбовский драмтеатр привез в Рязань три спектакля. Об этом написал сайт телеканала ГТРК «
В последний раз коллектив выступал на нашей сцене два с половиной года назад. Первым представлением стал спектакль «Дон Жуан». За ним показали комедию «Без паники, сеньоры». Спектакль новый, премьера на сцене тамбовского театра была зимой.
Увидеть тамбовских актеров еще раз рязанские зрители смогут 27 июня. На сцене драмтеатра покажут спектакль с испанскими мотивами «Дама-невидимка».
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