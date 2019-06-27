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10:07, 27 июня 2019 145
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С 1 июля в Тульской области изменятся тарифы ЖКХ

С 1 июля в Тульской области изменятся тарифы ЖКХ

С 1 июля в Тульской области изменятся тарифы ЖКХ. Об изменениях рассказал председатель комитета по тарифам Дмитрий Васин, пишут «Тульские известия».

Для жителей городов тариф на электроэнергию увеличится на 3,3%. Теперь кВт. ч будет стоить 4,35 рублей. Для жителей сельской местности стоимость кВт. ч составит 3,05 рублей.

Тариф на газ увеличится на 1,4%.

В среднем по Тульской области теплоэнергия подорожает на 3,2%, а тариф на воду и стоки увеличится на 5,2%.

Изменится и розничная стоимость угля. Теперь тонна твердого топлива с учетом НДС будет стоить 6850 рублей.

Тарифы региональных операторов по обращению с ТКО увеличены не будут.


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