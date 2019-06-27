Рязанские кардиологи впервые начали дистанционно наблюдать за состоянием пациентов

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Врачи рязанского кардиодиспансера дистанционно смогут наблюдать за состоянием больных. Об этом сообщил
В поликлинике впервые применили дистанционное наблюдение за больными с артериальной гипертензией. Суть метода заключается в том, что лечащий врач может контролировать одновременно большое количество пациентов за счет автоматических и полуавтоматических механизмов обработки данных.
В проекте примут участие около двухсот пациентов, состоящих на диспансерном учете, проживающих на четырех врачебных участках. Больным выдается автоматический тонометр, по индивидуальному графику люди самостоятельно измеряют артериальное давление. Информацию доктор получает в режиме онлайн.
Такой подход, в случае необходимости, позволяет оперативно скорректировать лечение, назначать или отменять процедуры.
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