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12:33, 27 июня 2019 220
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Рязанские кардиологи впервые начали дистанционно наблюдать за состоянием пациентов

Рязанские кардиологи впервые начали дистанционно наблюдать за состоянием пациентов

Врачи рязанского кардиодиспансера дистанционно смогут наблюдать за состоянием больных. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В поликлинике впервые применили дистанционное наблюдение за больными с артериальной гипертензией. Суть метода заключается в том, что лечащий врач может контролировать одновременно большое количество пациентов за счет автоматических и полуавтоматических механизмов обработки данных.

В проекте примут участие около двухсот пациентов, состоящих на диспансерном учете, проживающих на четырех врачебных участках. Больным выдается автоматический тонометр, по индивидуальному графику люди самостоятельно измеряют артериальное давление. Информацию доктор получает в режиме онлайн.

Такой подход, в случае необходимости, позволяет оперативно скорректировать лечение, назначать или отменять процедуры.


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