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Фото: Pixabay.com
Рязанская выпускница вылечилась от рака. Об этом сообщают «
Выпускники школы №118 поддерживали девочку из Рязани в борьбе с онкологией, они записывали для нее ролик. О том, что Галина победила болезнь, ребята узнали во время выпускного бала. Отмечается, что девочка в этом году закончила школу с золотой медалью.
Директор барнаульской школы №118 Алла Абросимова рассказала, что в этом году в честь рязанки посадили дерево на кедровой аллее.
«Вы знаете, случилось, наверное, какое-то чудо, потому что уже после посадки дерева Галя прошла обследование и получила самый замечательный результат, который только может быть, — поделилась новостью женщина. — Поэтому, конечно же, это один из лучших подарков, лучших ответов им (барнаульским школьникам — прим. ред.) на выпускной».
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