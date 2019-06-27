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15:30, 27 июня 2019 937
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Рязанская выпускница вылечилась от рака 1

Рязанская выпускница вылечилась от рака

Фото: Pixabay.com

Рязанская выпускница вылечилась от рака. Об этом сообщают «Вести. Алтай».

Выпускники школы №118 поддерживали девочку из Рязани в борьбе с онкологией, они записывали для нее ролик. О том, что Галина победила болезнь, ребята узнали во время выпускного бала. Отмечается, что девочка в этом году закончила школу с золотой медалью.

Директор барнаульской школы №118 Алла Абросимова рассказала, что в этом году в честь рязанки посадили дерево на кедровой аллее.

«Вы знаете, случилось, наверное, какое-то чудо, потому что уже после посадки дерева Галя прошла обследование и получила самый замечательный результат, который только может быть, — поделилась новостью женщина. — Поэтому, конечно же, это один из лучших подарков, лучших ответов им (барнаульским школьникам — прим. ред.) на выпускной».


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