Рязанцы начали отмечать День молодежи с большой зарядки. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Рязанцы начали отмечать День молодежи с большой зарядки. Утром в четверг, 27 июня, на Лыбедском бульваре собрались более трехсот человек. Среди них были, курсанты, студенты, активисты и волонтеры.
Упражнения под музыку провели тренеры из фитнес-клуба «Кислород».
Кроме того, замминистра регионального минобразования Сергей Хлыстов и депутат облдумы Сергей Пупков отметили активную молодежь Рязани почетными грамотами и наградили подарками.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.