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Россельхознадзор оштрафовал рязанских предпринимателей на 90 тысяч рублей. Об этом сообщил
В апреле ведомство провело внеплановую проверку документов и соблюдения требований земельного законодательства РФ. Четверо предпринимателей в разных районах Рязанской области нарушили требования закона и их оштрафовали на суммы от десяти до 30 тысяч рублей.
Самый частый тип нарушений — зарастание земли сорняком.
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