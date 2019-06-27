Пациента, сбежавшего из липецкой психбольницы, нашли

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36-летнего Владимира Карасева, сбежавшего из областной психоневрологической больницы в Липецкой области, нашли, сообщили волонтеры организации «Поиск пропавших детей».
Напомним, мужчина
Подробности розыска не разглашаются.
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