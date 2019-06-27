О «захвате» парковок и не только. Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев

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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.
В частности, рязанцев интересует, могут ли водители самовольно огораживать место под стоянку машины около своего дома? Законно ли это или за подобные действия предусмотрена ответственность?
Ответ на этот вопрос читайте в нашем разделе «
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Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.