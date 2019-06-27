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16:52, 27 июня 2019 396
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Липчанка покусала продавщицу из-за ста рублей

Липчанка покусала продавщицу из-за ста рублей

В среду, 26 июня в салоне сотовой связи в Липецке произошел конфликт между продавцом и клиенткой, сообщила «КП-Липецк».

По словам сотрудника салона, липчанка положила на сотовый телефон через терминал 100 рублей. Однако, деньги на счет не пришли, а чек терминал не выдал. Женщина разозлилась и требовала вернуть деньги, на что продавец ответила, что обращаться нужно в службу терминала. Тогда она начала забирать товар с витрины в качестве компенсации.

«Я закрыла дверь и сказала, что не выпущу, пока не оплатит товар, который взяла. Или не вернет. Она разбила о пол вещь с витрины стоимостью 500 рублей. Накинулась на меня и укусила за руку. Угрожала, что сейчас все разобьет в салоне. Я позвонила в полицию», — рассказала сотрудник салона.

Полицейские забрали покупательницу в отделение. Момент засняли на видео.


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