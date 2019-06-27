Кинологи ИК-6 представят Рязанскую область на всероссийских соревнованиях. Видео

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Кинологи исправительной колонии №6 представят Рязанскую область на всероссийском этапе соревнований. Они заняли первое место на турнире в ИК-1, который приурочили к 110-летию кинологической службы регионального УФСИН России.
Четыре дня команды всех исправительных учреждений области показывали навыки по общему и специальному курсу дрессировки.
Собаки под руководством инструкторов должны были продемонстрировать послушание, преодолеть полосу препятствий, выполнить выборку человека, вещи, успешно обыскать автотранспорт, местность, провести следовую работу, следопытство и умело повести себя в лобовой атаке с выстрелами.
Первое место в командном зачете заняли сотрудники исправительной колонии №6, второе получил отдел по конвоированию и третье — ИК-1.
«Соревнования у нас проходят ежегодно, в три этапа. Первый этап — среди учреждений, второй этап проводим в разных подразделениях. Третий этап — это уже на Россию. В этом году он состоится в сентябре», — рассказал Андрей Романов, начальник кинологической службы регионального УФСИН России.
По словам заместителя главы скопинской администрации Александра Додукина, у каждого кинолога есть определенный принцип тренировки собаки, свои особенности.
«Когда они собираются вместе, вырабатывают наиболее прогрессивные методы — именно то, что сегодня нужно, — отметил он. — Это важно, ведь это животные, которые стоят на охране. То есть в любой момент окажут существенную помощь в выполнении служебной задачи».
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