Калужский фермер поил телят зараженным молоком и продавал их без документов

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Фото: Pixabay.com
В Ульяновском районе Калужской области фермер не соблюдал карантин по вирусному лейкозу крупного рогатого скота, пишет
Проверка выявила, что зараженные особи жили вместе со здоровыми, телята выпаивались сырым молоком и продавались без документов.
В отношении руководства фермы составили протокол об административном правонарушении. Выдано предписание о введении режима карантина.
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