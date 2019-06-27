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11:13, 27 июня 2019 218
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Калужский фермер поил телят зараженным молоком и продавал их без документов

Калужский фермер поил телят зараженным молоком и продавал их без документов

Фото: Pixabay.com

В Ульяновском районе Калужской области фермер не соблюдал карантин по вирусному лейкозу крупного рогатого скота, пишет KP40.ru со ссылкой на комитет ветеринарии.

Проверка выявила, что зараженные особи жили вместе со здоровыми, телята выпаивались сырым молоком и продавались без документов.

В отношении руководства фермы составили протокол об административном правонарушении. Выдано предписание о введении режима карантина.


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