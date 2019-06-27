Калужские следователи задержали туляка, попавшегося на интимной переписке с девочкой

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В Калуге задержали 38-летнего жителя Новомосковска Тульской области, который вел интимную перписку с девятилетней девочкой, сообщила
Установлено, что мужчина под видом 10-летнего подростка переписывался с потерпевшей. Последняя отправила свои фотографии в обнаженном виде.
Следователи провлеи обыск в квартире туляка и изъяли компьютер. Подозреваемого задержали на 48 часов.
Расследование уголовного дела продолжается. Мужчина в содеянном признался.
Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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