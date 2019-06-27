Калужанку осудили на восемь лет за убийство сожителя

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В Калужской области осудили женщину, которая убила своего сожителя, сообщил
31-летняя злоумышленница в январе 2019 года, находясь в состоянии сильного опьянения, из-за произошедшего конфликта нанесла мужчине три удара ножом, от которых потерпевший скончался на месте.
Суд назначил калужанке восемь лет исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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