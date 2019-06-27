Из-за долгов за газ более 130 рязанцев не смогут выехать за границу

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Летом специалисты компании «Газпром межрегионгаз Рязань» и судебные приставы усилили работу по взысканию долгов за газ. В результате 136 жителям области временно запретили выезжать за границу.
«Запрет на выезд из страны является действенной мерой по взысканию задолженности за газ с потребителей, особенно в летний период, когда многие планируют отпуск. Не стоит копить долги, ведь это может нарушить планы на заграничный отдых», — отметил заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Сергей Сидоровский.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Липецкой области мужчина зарезал гостя на свадьбе
|
cледующая новость →Жителю Александро-Невского района вернули украденный год назад велосипед
Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?