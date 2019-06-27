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10:45, 27 июня 2019 377
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Из-за аварии на четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Из-за аварии на четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Фото: Pixabay.com

Из-за аварии на четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт администрации города.

Специалисты будет устранять аварию на водопроводе до 16:00. Из-за этого воды не будет по адресам:

  • улица Горького, дома №№18, 18 корпус1;
  • улица Есенина, дома №№37/2;
  • улица Циолковского, дома №№2/6, 4, 6 корпус 3, 4 корпус1;
  • площадь Театральная, дом №4.


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5 дней назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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