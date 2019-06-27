Гордума утвердила изменения в геплан для строительства школы в Кальном

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Городская дума утвердила изменения в Генеральный план Рязани для строительства школы в Кальном. Решение приняли на заседании в четверг, 27 июня.
Участок площадью 23 тысячи квадратных метров вдоль Муромского шоссе напротив «Леруа Мерлен» перевели из общественно-жилой, многоэтажной и парковой зоны хотят перевести в зону для строительства
В настоящее время на участке находятся заросли деревьев и проходит ручей Быстрец. На слушаниях выяснилось, что к школе
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Под Калугой водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.