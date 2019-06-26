RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За сутки площадь лесного пожара в Рязанской области выросла на 150 гектаров. Об этом говорится на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».
Согласно данным на 26 июня, пламя охватило 275 гектаров леса и 800 гектаров земель Минобороны.
Напомним, очаг лесного пожара находится на границе Рязанской и Московской областей в Рыбновском районе в селе Сельцы.
Ранее населенный пункт посетил губернатор региона Николай Любимов. Он подчеркнул, что эвакуация жителей близлежащих сел
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВыпускной вечер «Липецкие зори» завершился салютом
|
cледующая новость →В единый день выпускника в Рязани выступит рэпер Feduk
Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?