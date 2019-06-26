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11:10, 26 июня 2019 144
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Выпускной вечер «Липецкие зори» завершился салютом

Выпускной вечер «Липецкие зори» завершился салютом

В Липецке больше двух с половиной тысяч выпускников попрощались со школой. Об этом сообщил LipetskMedia.

Выпускников поздравил врио главы Липецкой области Игорь Артамонов и получившая новая глава города Липецка Евгения Уваркина.

Они сфотографировались со школьниками. На традиционном дефиле некоторые выпускницы пришли в необычных нарядах — с цветными волосами, в кимоно и в полупрозрачном платье.

Позже медалисты под бой курантов запустили в небо шары.

Праздничная программа завершилась концертом, на котором вспомнили все праздники города в хронологическом порядке.

Фото LipetskMedia


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