Выпускной вечер «Липецкие зори» завершился салютом

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В Липецке больше двух с половиной тысяч выпускников попрощались со школой. Об этом сообщил
Выпускников поздравил врио главы Липецкой области Игорь Артамонов и получившая
Они сфотографировались со школьниками. На традиционном дефиле некоторые выпускницы пришли в необычных нарядах — с цветными волосами, в кимоно и в полупрозрачном платье.
Позже медалисты под бой курантов запустили в небо шары.
Праздничная программа завершилась концертом, на котором вспомнили все праздники города в хронологическом порядке.
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