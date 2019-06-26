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Водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков, пишет «
В документе разъясняются нюансы применения 12-й главы КоАП о наказаниях за нарушение ПДД.
Если водитель умышленно закрыл номера листом бумаги, листвой, грязью или снегом, то суд может выписать штраф до пяти тысяч рублей или же отобрать права. В этом случае инспектор ДПС должен привести доказательства преднамеренности действий автомобилиста.
Если доказательств не будет, то водителю выпишут штраф в 500 рублей.
Суды начнут применять документ с момента публикации.
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