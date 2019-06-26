Во Владимирской области экс-начальник миграции оформил гражданство за бутылку виски

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В Меленковском районе Владимирской области утвердили обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отделения по вопросам миграции. Об этом сообщил
Следствие установило, что мужчина вымогал взятку у мигранта за оформление гражданства России. Он незаконно получил 100 тысяч рублей и бутылку виски.
Также полицейский получил 500 рублей за регистрацию и рассмотрение заявление на временное проживание в России.
Мужчину уволили из органов внутренних дел.
В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 290 УК и части 1 статьи 291.2 УК РФ.
Дело направили в суд.
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