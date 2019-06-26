Вице-мэром Липецка назначен Михаил Щербаков

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Вице-мэром Липецка назначен 41-летний Михаил Щербаков. Соответствующее постановление подписала новая глава города Евгения Уваркина, передает
Щербаков уже занимал должность вице-мэра в 2017 году. Он курировал сферы градостроительства и архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, имущественных и земельных отношений.
Осенью прошлого года он стал первым заместителем главы Липецка.
После ухода Сергея Иванова первым заместителем главы Липецка
В среду, 26 июня, Михаил Щербаков получил «новую старую должность».
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