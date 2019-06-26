В Тульской области пропали два подростка

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В Щекино Тульской области пропали два 14-летних подростка — Екатерина Сапронова и Максим Шепелев. Об этом сообщил портал
Подростки пропали во вторник, 25 июня.
По информации издания, пропавшие учатся в разных школах и живут на разных улицах, но заявления в полицию от родителей поступили почти одновременно.
Екатерина была одета в зеленые штаны, серую футболку в полоску, бордовые кеды и синюю кофту с длинным рукавом.
Максим был одет в футболку пастельных тонов, серые спортивные штаны, темно-зеленые кроссовки, с собой взял рюкзак темно-серого цвета.
Всех, кому известна информация о пропавших, попросили обращаться по номерам 8 (919) 070−68−60, 8 (995) 442−51−00 или 02, 102.
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