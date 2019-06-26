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16:41, 26 июня 2019 246
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В Тамбове объявили конкурс на место главы города

В Тамбове объявили конкурс на место главы города

Тамбовская гордума официально объявила конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. Об этом сообщило ИА OnlineTambov.ru.

Место в середине марта досрочно освободил экс-глава Тамбова Сергей Чеботарев. С 18 марта обязанности мэра временно исполняет Дмитрий Самородин.

В состав комиссии по выборам войдут 10 человек. Половину из них назначила гордума, вторую половину объявит губернатор Александр Никитин.

Прием документов от претендентов начнется 1 августа и продлится до 30 августа. Сам конкурс состоится в сентябре.

Фото ИА OnlineTambov.ru


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