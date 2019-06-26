В Тамбове объявили конкурс на место главы города

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Тамбовская гордума официально объявила конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. Об этом сообщило
Место в середине марта досрочно освободил экс-глава Тамбова Сергей Чеботарев. С 18 марта обязанности мэра временно исполняет Дмитрий Самородин.
В состав комиссии по выборам войдут 10 человек. Половину из них назначила гордума, вторую половину объявит губернатор Александр Никитин.
Прием документов от претендентов начнется 1 августа и продлится до 30 августа. Сам конкурс состоится в сентябре.
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