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11:44, 26 июня 2019 114
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В Саратове предотвратили теракт

В Саратове предотвратили теракт

Фото: Pixabay.com

В Саратове предотвратили теракт. Об этом в среду, 26 июня, сообщил сайт ФСБ.

По информации ведомства, россиян приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию по производству взрывчатки. Он также хранил там огнестрельное оружие и боеприпасы.

Злоумышленник планировал устроить теракт в людном месте.

Как оказалось, гражданин присягнул главарям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» и действовал по их указанию. При задержании его нейтрализовали.

Силовики и гражданское население не пострадали.

Возбуждено уголовное дело.


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