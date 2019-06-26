RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Саратове предотвратили теракт. Об этом в среду, 26 июня,
По информации ведомства, россиян приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию по производству взрывчатки. Он также хранил там огнестрельное оружие и боеприпасы.
Злоумышленник планировал устроить теракт в людном месте.
Как оказалось, гражданин присягнул главарям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» и действовал по их указанию. При задержании его нейтрализовали.
Силовики и гражданское население не пострадали.
Возбуждено уголовное дело.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Калуге отец пытается вернуть ребенка, которого он подкинул в помойку
|
cледующая новость →Рязанские теплосети возьмут кредит в сто миллионов на подготовку к отопительному сезону
Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?