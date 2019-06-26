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В мебельном центре «4 комнаты» открылся первый в Рязани шоу-рум Диван.ру. Фирменный магазин находится на втором этаже комплекса, расположенного по адресу: улица Высоковольтная, 48-а.
По словам администрации центра, здесь представлен большой выбор современной мебели и товаров для дома (в том числе и эксклюзивная продукция собственного производства Диван.ру), актуальные коллекции тканей и материалов, а также многие бестселлеры сайта divan.ru.
«И это не только диваны, но и кровати, системы хранения, мебель для спальни, гостиной, кухни. Приходите, вдохновляйтесь, узнавайте!» — обратились к рязанцам в центре «4 комнаты».
Более подробную информацию можно получить по телефону 975-444.
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