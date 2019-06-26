В липецких дворах начали работать бесплатные бассейны

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Во дворах Липецка начали работать бесплатные бассейны для детей. Они появились около домов №11, 13 и 15 на улице Неделина, сообщил сайт
Емкости с водой установили по инициативе председателя ТОС «Уютный двор» и местных активистов.
Воспользоваться бассейном может любой желающий, посещение бесплатно.
Отмечается, что к инициативе липчан могут присоединиться и другие горожане.
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