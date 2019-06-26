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20:19, 26 июня 2019 429
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В Кузбассе главу ЗАГСа оштрафовали за регистрацию брака без согласия жениха

В Кузбассе главу ЗАГСа оштрафовали за регистрацию брака без согласия жениха

Фото: Pixabay.com

В Кузбассе главу ЗАГСа оштрафовали за регистрацию брака без согласия жениха. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Как установил суд, в июле 2017 года в Таштаголе чиновница по просьбе знакомой зарегистрировала ее брак с мужчиной, который был без сознания. На следующий день он умер от последствий огнестрельного ранения.

Как отметили в прокуратуре, «жена» в результате брака получила имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага. Она через суд взыскала 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за смерть «мужа».

Руководительницу ЗАГСа признали виновной по части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий») и оштрафовали на десять тысяч рублей.


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