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Фото: Pixabay.com
В Кузбассе главу ЗАГСа оштрафовали за регистрацию брака без согласия жениха. Об этом
Как установил суд, в июле 2017 года в Таштаголе чиновница по просьбе знакомой зарегистрировала ее брак с мужчиной, который был без сознания. На следующий день он умер от последствий огнестрельного ранения.
Как отметили в прокуратуре, «жена» в результате брака получила имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага. Она через суд взыскала 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за смерть «мужа».
Руководительницу ЗАГСа признали виновной по части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий») и оштрафовали на десять тысяч рублей.
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