В Клепиковском районе предложили построить лесоперерабытывающий комплекс за 770 миллионов

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Фото: Pixabay.com
В Клепиковском районе предложили построить лесоперерабытывающий комплекс. Проект обойдется в 770 миллионов рублей,
ООО «Мадера» проектирует предприятие по безотходной переработке древесины, которое будет выпускать доски, мебельные щиты, топливные брикеты и гранулы (пеллеты). Лес будут поставлять из Клепиковского, Тумского, Бельковского и Шацкого лесничеств.
«Производство направлено на создание импортозамещающей продукции», — уточнили в ведомстве.
Мощность комплекса должна составить 300 тысяч кубометров древесины в год. Предполагается, что работать там будут 200 человек.
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