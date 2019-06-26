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13:27, 26 июня 2019 384
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В Клепиковском районе предложили построить лесоперерабытывающий комплекс за 770 миллионов

В Клепиковском районе предложили построить лесоперерабытывающий комплекс за 770 миллионов

Фото: Pixabay.com

В Клепиковском районе предложили построить лесоперерабытывающий комплекс. Проект обойдется в 770 миллионов рублей, сообщил сайт рязанского минприроды.

ООО «Мадера» проектирует предприятие по безотходной переработке древесины, которое будет выпускать доски, мебельные щиты, топливные брикеты и гранулы (пеллеты). Лес будут поставлять из Клепиковского, Тумского, Бельковского и Шацкого лесничеств.

«Производство направлено на создание импортозамещающей продукции», — уточнили в ведомстве.

Мощность комплекса должна составить 300 тысяч кубометров древесины в год. Предполагается, что работать там будут 200 человек.


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