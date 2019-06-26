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15:49, 26 июня 2019 135
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В Калужской области закрыли подпольный цех по розливу алкоголя

В Калужской области закрыли подпольный цех по розливу алкоголя

Два жителя Калуги устроили в ангаре Ферзиковского района цех по розливу этилового спирта с водой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Готовая продукция упаковывалась и доставлялась потребителям. Крепость напитка составляла не больше 31 градуса.

Сотрудники ГИБДД задержали на трассе машину, перевозившую контрафакт. За рулем был 69-летний мужчина.

В автомобиле нашли 50 коробок с бутылками 0,25 и 0,5 литров с прозрачной жидкостью, а также пустые пластиковые емкости объемом 30 литров.

Выяснилось, что злоумышленники перевозили продукцию из ангара. В нем при досмотре нашли 1800 литров спиртосодержащей жидкости и оборудование, с помощью которого смешивался и разливался в тару «напиток».

Полиция задержала 69-летнего водителя и его напарника 1971 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. Подельникам грозит до шести лет лишения свободы.


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