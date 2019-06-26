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С 1 июля в Калужской области изменятся тарифы на вывоз мусора региональным оператором. Об этом сообщил портал
Цена уменьшится чуть больше, чем на 2%.
При этом, сохранится прежняя система оплаты: в многоквартирных домах — с квадратного метра, в частных — с человека.
Жители многоэтажек будут платить 4,94 рубля в месяц с каждого квадратного метра жилплощади (ранее — 5,05), собственники домов в городах с населением больше 10 тысяч жителей отдадут в месяц 101,17 рубля (ранее — 103,49), в населенных пунктах с населением менее 10 000 — 64,75 рубля (ранее — 66,23).
Напомним, в Калужской области
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.