Начальник в воинской части украл более восьми тысяч рационов питания

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Фото: Pixabay.com
Начальник продовольственной службы одной из воинских частей Чебаркульского гарнизона списал и украл более восьми тысяч комплектов индивидуальных рационов питания. Об этом в среду, 26 июня,
Проверка прошла в воинской части Чебаркульского гарнизона Центрального военного округа в Челябинской области. Мужчина вступил в сговор с командиром отделения обеспечения питанием в полевых условиях части и командиром эвакуационного взвода. Украденное злоумышленники продали. Ущерб от их действий превысил 5,7 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК («Присвоение или растрата»).
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