В четверг в Рязанской области пойдет дождь. Прогноз погоды

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В четверг, 27 июня, в Рязанской области пойдет дождь. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается облачная погода. Дождь, в отдельных районах гроза, возможен град.
Ветер южной четверти, 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +8, +13 градусов; днем +18, +23 градусов.
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