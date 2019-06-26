Тамбовская область попала в топ-5 рейтинга здравоохранения

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Тамбовская область попала в топ-5 рейтинга по рейтингу здравоохранения. Об этом пишет издание «
В регионе, несмотря на проводимые с 2014 по 2017 годы реформы, удалось сохранить все больницы. Помимо этого, область попала в число лидеров по росту зарплат медиков.
В итоговом рейтинге Тамбовская область заняла третье место, уступив Воронежской и Курской областям.
В областной администрации уточнили, что в проекте «Бережливая поликлиника», который реализуется в Тамбовской области, сейчас участвуют девять лечебных учреждений, а к 2024 году планируется подключить 37 медицинских организаций.
За прошлый год средняя зарплата врачей выросла на 27% и составила 48 тысяч рублей. У среднего и младшего медперсонала этот показатель составляет 24 тысячи рублей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРасходы на оказание услуг по ОМС в регионе выросли на два миллиарда
|
cледующая новость →Рязанскую поликлинику №6 отремонтировали почти за 15 миллионов
Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?