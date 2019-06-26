Скончался экс-губернатор Тамбовской области Александр Рябов

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В понедельник, 24 июня, скончался бывший губернатор Тамбовской области Александр Рябов. Он умер на 83-м году жизни, передает
Рябова похоронят в среду на Воздвиженском кладбище города Тамбова рядом с супругой.
Он руководил регионом в 1995—1999 годах.
Фото ГТРК «
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.