С первого июля в Тульской области изменятся тарифы ЖКХ

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С 1 июля в Тульской области на 3,3% изменится тариф на электроэнергию до 4,35 рублей кВт.ч. Об этом сообщили «
Для жителей сельской местности тариф составит 3,05 рублей кВт.ч.
Тариф на газ увеличится на 1,4%.
В среднем по Тульской области теплоэнергия подорожает на 3,2%, а тариф на воду и стоки увеличится на 5,2%.
Тонна угля с учетом НДС увеличится до 6850 рублей.
Тарифы региональных операторов по обращению с ТКО увеличены не будут.
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