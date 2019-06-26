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15:30, 26 июня 2019 171
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С первого июля в Тульской области изменятся тарифы ЖКХ

С первого июля в Тульской области изменятся тарифы ЖКХ

С 1 июля в Тульской области на 3,3% изменится тариф на электроэнергию до 4,35 рублей кВт.ч. Об этом сообщили «Тульские известия» со ссылкой на председателя комитета Тульской области по тарифам Дмитрия Васина.

Для жителей сельской местности тариф составит 3,05 рублей кВт.ч.

Тариф на газ увеличится на 1,4%.

В среднем по Тульской области теплоэнергия подорожает на 3,2%, а тариф на воду и стоки увеличится на 5,2%.

Тонна угля с учетом НДС увеличится до 6850 рублей.

Тарифы региональных операторов по обращению с ТКО увеличены не будут.


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