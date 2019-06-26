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При взрыве в Вене пострадали 12 человек. Двое из них получили тяжелые ранения, сообщила австрийская полиция в
Взрыв прогремел в жилом доме в среду, 26 июня, около 16:30 по местному времени (17:30 по московскому). Предположительно, взорвался газ, из-за чего обрушились несколько этажей здания. Жильцов эвакуировали.
На месте работают более 50 сотрудников полиции. Они перекрыли несколько соседних улиц.
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