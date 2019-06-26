Под Калугой водитель «Ауди» погиб, съехав в кювет

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Во вторник, 25 июня, около деревни Крутицы под Калугой водитель Audi погиб, съехав в кювет. Об этом сообщил портал «
Мужчина столкнулся с мотоциклом Honda, съехал в кювет и врезался в дерево.
Водитель погиб. В кювет также съехал мотоциклист, которого с травмами доставили в больницу.
Как рассказали очевидцы, авария произошла, когда водитель Audi пытался обогнать мотоциклиста.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото
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