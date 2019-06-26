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12:41, 26 июня 2019 85
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Жительниц Владимирской области призвали не делать аборты

Жительниц Владимирской области призвали не делать аборты

Во Владимирской области женщин призвали не делать аборты. Об этом заявили на круглом столе по «семейным» вопросам в Доме молодежи, сообщили «Владимирские новости».

Как сообщила замдиректора здравоохранения Юлия Арсенина, в 2016 году в области проведено 4000 абортов, а за 2018 год — 2700. Она добавила, что данные не учитывают операции в частных клиниках и так называемые «подпольные» аборты.

«На самом деле, чем раньше девочка родит, тем здоровее будет ребенок и тем лучше будет для самой женщины. Бабушки наши не зря говорили: „Бог ребенка дал и на ребёнка даст!“, к ним стоит прислушаться», — прокомментировала Арсенина.


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4 дня назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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