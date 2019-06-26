Жительниц Владимирской области призвали не делать аборты

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Во Владимирской области женщин призвали не делать аборты. Об этом заявили на круглом столе по «семейным» вопросам в Доме молодежи, сообщили «
Как сообщила замдиректора здравоохранения Юлия Арсенина, в 2016 году в области проведено 4000 абортов, а за 2018 год — 2700. Она добавила, что данные не учитывают операции в частных клиниках и так называемые «подпольные» аборты.
«На самом деле, чем раньше девочка родит, тем здоровее будет ребенок и тем лучше будет для самой женщины. Бабушки наши не зря говорили: „Бог ребенка дал и на ребёнка даст!“, к ним стоит прислушаться», — прокомментировала Арсенина.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.