На время фестиваля «Дикая мята» в Алексинском районе ограничат продажу алкоголя

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В Алексинском районе Тульской области на время фестиваля «Дикая мята» ограничат продажу алкоголя с 28 по 30 июня. Об этом сообщил
На территории Тульской области будет запрещена розничная продажа алкоголя за три часа до начала проведения мероприятия, во время его и три часа после.
Напомним, фестиваль
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