Жителю Сапожка вынесли приговор за повторную «пьяную» езду

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Жителю Сапожка вынесли приговор за то, что он во второй раз сел за руль пьяным. Об этом сообщила
Мужчину задержали 29 апреля. Несмотря на то, что ранее его уже судили по статье 264.1 УК РФ, водитель сел в ВАЗ-21144, будучи в алкогольном опьянении.
Когда машину остановил инспектор ДПС, нарушитель отказался пройти алкотест.
В отношении водителя возбудили уголовное дело, в суде он полностью признал свою вину. Его приговорили к условному заключению на полтора года и лишению «прав» на два года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКалужанка пойдет под суд за убийство бабушки
|
cледующая новость →Пожар на полигоне в Сельцах не смогли сразу потушить из-за взрывов боеприпасов — «Гринпис»
Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.