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16:17, 25 июня 2019 200
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Жителю Сапожка вынесли приговор за повторную «пьяную» езду

Жителю Сапожка вынесли приговор за повторную «пьяную» езду

Жителю Сапожка вынесли приговор за то, что он во второй раз сел за руль пьяным. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Мужчину задержали 29 апреля. Несмотря на то, что ранее его уже судили по статье 264.1 УК РФ, водитель сел в ВАЗ-21144, будучи в алкогольном опьянении.

Когда машину остановил инспектор ДПС, нарушитель отказался пройти алкотест.

В отношении водителя возбудили уголовное дело, в суде он полностью признал свою вину. Его приговорили к условному заключению на полтора года и лишению «прав» на два года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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