RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Житель Обнинска украл с чердака девятиэтажки десять рулонов кровельного материала. Об этом
По версии следствия, мужчина поднялся на девятый этаж жилого дома на улице Ленина. Он сорвал замок с люка, который ведет на крышу и похитил десять рулонов стеклоизола. Ущерб оценили в восемь тысяч рублей.
Злоумышленник спрятал украденное и утром попросил у друга помощи.
«Подъехав к жилому дому, приятель догадался, что могут быть краденными и заставил товарища выгрузить данное имущество из автомобиля, — уточнили в пресс-службе. — Действия молодых людей заметил сотрудник строящегося объекта и позвонил в дежурную часть полиции».
Мужчину задержали. На него завели уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Рязанском приборном заводе прошел День донора
|
cледующая новость →Движение по улице Колхозной перекроют на неделю
Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?