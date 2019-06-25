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9:57, 25 июня 2019 84
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Житель Обнинска украл с чердака девятиэтажки десять рулонов кровельного материала

Житель Обнинска украл с чердака девятиэтажки десять рулонов кровельного материала

Фото: Pixabay.com

Житель Обнинска украл с чердака девятиэтажки десять рулонов кровельного материала. Об этом сообщила пресс-служба калужского УМВД.

По версии следствия, мужчина поднялся на девятый этаж жилого дома на улице Ленина. Он сорвал замок с люка, который ведет на крышу и похитил десять рулонов стеклоизола. Ущерб оценили в восемь тысяч рублей.

Злоумышленник спрятал украденное и утром попросил у друга помощи.

«Подъехав к жилому дому, приятель догадался, что могут быть краденными и заставил товарища выгрузить данное имущество из автомобиля, — уточнили в пресс-службе. — Действия молодых людей заметил сотрудник строящегося объекта и позвонил в дежурную часть полиции».

Мужчину задержали. На него завели уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.


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