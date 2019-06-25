За сутки в Рязанской области обнаружили четыре поля конопли

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За прошедшие сутки в Рязанской области обнаружили четыре очага разрастания дикорастущей конопли. Об этом сообщила
Общая площадь зарослей на окраине Рязани, в Рязанском и Чучковском районах составила 230 кв м.
Наркосодержащие растения уничтожили, обследование территории области продолжается.
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