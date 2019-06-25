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14:23, 25 июня 2019 283
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За неделю в Рязанской области подорожали картофель и курица. Мониторинг цен

За неделю в Рязанской области подорожали картофель и курица. Мониторинг цен

За неделю, с 18 по 24 июня, в Рязанской области подорожали картофель (на 2,6%) и курица (на 2,7%). Мониторинг предоставил Рязаньстат.

Также повышение цен зафиксировали на:

  • яблоки (2,6%);
  • вермишель (1,3%);
  • рис (0,3%);
  • морковь0,2%;
  • масло подсолнечное, молоко, пшено (0,1%).

Цены снизились на капусту белокочанную — на 18,7%, лук репчатый — на 4%, яйцо куриное — на 2,5%, крупу гречневую-ядрицу — на 0,4%, сахар-песок, чай — на 0,3%, свинину — на 0,1%.


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