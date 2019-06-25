За неделю в Рязанской области подорожали картофель и курица. Мониторинг цен

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За неделю, с 18 по 24 июня, в Рязанской области подорожали картофель (на 2,6%) и курица (на 2,7%). Мониторинг предоставил Рязаньстат.
Также повышение цен зафиксировали на:
Цены снизились на капусту белокочанную — на 18,7%, лук репчатый — на 4%, яйцо куриное — на 2,5%, крупу гречневую-ядрицу — на 0,4%, сахар-песок, чай — на 0,3%, свинину — на 0,1%.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУмерла актриса Алла Покровская
|
cледующая новость →Прокуратура потребовала обеспечить охрану двух школ и детсадов Ермишинского района
Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.