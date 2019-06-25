За неделю в Рязани заделали ямы еще на десяти улицах

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Фото: Администрация Рязани
За неделю, с 17 по 23 июня, в Рязани заделали ямы еще на десяти улицах, сообщил
Работы с применением горячей асфальтобетонной смеси проводились на следующих участках: улица Быстрецкая, Западная; дорога-дублер Московского шоссе; улица Скоморошинская; улица Соборная; улица Костычева; участок от дома №18А по улице Крупской до дома №2 по улице Новаторов; улица Птицеводов; Шоссейный переулок; улица Героев десантников.
В период с 24 по 30 июня планируется выполнить работы по заделке выбоин на улице Семчинской, улице Зафабричной, улице Пирогова, улице Колхозной и других.
С начала года ямы заделали на 139 улицах. Общая площадь ремонта составила более 19 тысяч квадратных метров.
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