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13:16, 25 июня 2019 490
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За неделю клещи покусали 149 рязанцев

За неделю клещи покусали 149 рязанцев

За неделю клещи покусали 149 рязанцев, среди них 50 детей. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

На территории летних оздоровительных лагерей, мест массового отдыха, спортивно-развлекательных комплексов провели акарицидную обработку на площади 347 га.

Рязанцам напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу.


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3 дня назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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