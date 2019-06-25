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За неделю клещи покусали 149 рязанцев, среди них 50 детей. Об этом сообщил
На территории летних оздоровительных лагерей, мест массового отдыха, спортивно-развлекательных комплексов провели акарицидную обработку на площади 347 га.
Рязанцам напомнили, что при обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться к врачу.
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