Во Владимирской области устроили праздник пастушьего рожка

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Фото: Pixabay.com
В деревне Мишнево Камешковского района устроили праздник пастушьего рожка. Его проводят ежегодно с 2007 года,
Традиционными участниками праздника стали народный ансамбль русской песни «Баловень» и образцовый хореографический ансамбль «Час пик». Для гостей также выступили коллективы «Калинов цвет» из Гороховецкого района, «Владимирские рожечники» и «Радуница» из Суздальского района.
Местная татарская община впервые представила подворье «Татарская слобода», где всех угощали пловом и блюдами национальной кухни.
Гости могли поучаствовать в мастер-классах и посетить выставку-ярмарку изделий народных умельцев. Детям показали спектакли.
Справка
В деревне Мишнево родился и жил Николай Кондратьев, который в 1850- годы впервые в стране организовал ансамбль пастухов-рожечников. Пастуший рожок получил название «владимирский», хотя был распространен по всей Центральной России. Теперь он изображен на гербе Камешковского района.
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