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12:41, 25 июня 2019 61
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Во Владимирской области устроили праздник пастушьего рожка

Во Владимирской области устроили праздник пастушьего рожка

Фото: Pixabay.com

В деревне Мишнево Камешковского района устроили праздник пастушьего рожка. Его проводят ежегодно с 2007 года, сообщил сайт администрации Владимирской области.

Традиционными участниками праздника стали народный ансамбль русской песни «Баловень» и образцовый хореографический ансамбль «Час пик». Для гостей также выступили коллективы «Калинов цвет» из Гороховецкого района, «Владимирские рожечники» и «Радуница» из Суздальского района.

Местная татарская община впервые представила подворье «Татарская слобода», где всех угощали пловом и блюдами национальной кухни.

Гости могли поучаствовать в мастер-классах и посетить выставку-ярмарку изделий народных умельцев. Детям показали спектакли.

Справка

В деревне Мишнево родился и жил Николай Кондратьев, который в 1850- годы впервые в стране организовал ансамбль пастухов-рожечников. Пастуший рожок получил название «владимирский», хотя был распространен по всей Центральной России. Теперь он изображен на гербе Камешковского района.


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