RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Во Владимире устроят «Марафон семейных историй». Его организуют ко Дню семьи, любви и верности,
Рассказать о своей паре и традициях может каждая владимирская семья. Заявки принимают до 3 июля. Конкурсные работы нужно отправить по адресу:
Истории участников опубликую на страницах администрации Владимира в соцсетях, а лучшие отметят на праздновании Дня семьи, любви и верности. Их авторы получат подарки.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа пожаре в Чучкова погиб мужчина
|
cледующая новость →Российские химики разработали рецепт беспохмельного пива с витаминами
Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?